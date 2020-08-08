Вавринка отказался от участия в US Open

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка отказался от участия в Открытом чемпионате США по теннису.

«Я не хочу ехать в США в текущих условиях. Есть много вопросов, связанных с карантином, много и сомнений по поводу проведения US Open», - сказал теннисист в интервью радиостанции RTS.

На сегодняшний момент Вавринка занимает 17-е место в рейтинге АТР. Швейцарец по одному разу выигрывал Открытые чемпионаты США, Австралии и Франции.

US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в турнире отказались Рафаэль Надаль, Эшли Барти, Кики Бертенс, а также россиянка Анастасия Павлюченкова.