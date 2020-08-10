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10 августа 19:01

Кузнецова официально отказалась от участия в US Open

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не выступит на Открытом чемпионате США.

«В связи с неблагоприятной ситуацией из-за короновируса, а также отсутствием возможности организовать необходимые перелеты для сбора моей команды, я приняла сложное для себя решение – отказаться от участия в Cincinnati и US Open», - написала Кузнецова в своем инстаргаме.

Напомним, что ранее от участия в турнире отказались Анастасия Павлюченкова (Россия), Элина Свитолина (Украина), Эшли Барти (Австралия), Кики Бертенс (Голландия), Стэн Вавринка (Швейцария) и Рафаэль Надаль (Испания).

Добавим, что US Open должен пройти в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. Все матчи турнира пройдут без зрителей.

источник: Instagram
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