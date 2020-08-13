Хачанов подтвердил, что сыграет на US Open

«Рад подтвердить, что приму участие на турнирах в Цинциннати и US Open. Это решение было непростым, но мы с командой приняли это решение, учитывая все риски. Знаю, что COVID-19 еще не прошел, и некоторые страны все еще борются с вирусом. Но я очень рад вернуться к соревнованиям», - написал Хачанов в своем инстаграме.

Напомним, что ранее от участия в US Open отказались Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова (обе Россия), Элина Свитолина (Украина), Эшли Барти (Австралия), Кики Бертенс (Голландия), Стэн Вавринка (Швейцария) и Рафаэль Надаль (Испания).

Добавим, что US Open должен пройти в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. Все матчи турнира пройдут без зрителей.