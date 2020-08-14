Зверев выступит на US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев подтвердил свое участие на Открытом чемпионате США, сообщает Team8.

US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в турнире отказались Рафаэль Надаль, Стэн Вавринка, Эшли Барти, Кики Бертенс, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова и другие теннисисты.

Зверев занимает седьмое место в рейтинге АТР. На турнирах серии «Большого шлема» наивысшим достижением для него является выход в полуфинал на Открытом чемпионате Австралии в 2020 году.

На US Open он ни разу не проходил дальше четвертого круга.