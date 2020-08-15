Бенчич отказалась от участия в US Open

«Я приняла трудное решение пропустить US Open и планирую вернутьсчя в следующем месяце в Риме. Я с нетерпением жду возвращения в Нью-Йорк в следующем году и желаю удачи всем, кто будет там выступать в ближайшие недели», - написала Бенчич в своем инстаграме.

Ранее от участия в турнире отказались Эшли Барти (Австралия), Элина Свитолина (Украина), Бьянка Андрееску (Канада), Кики Бертенс (Нидерланды), Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова (обе Россия), Рафаэль Надаль (Испания) и Станислас Вавринка (Швейцария).