Симона Халеп: В понедельник приму решение по поводу поездки на US Open

После сегодняшней победы на турнире WTA в Праге вторая ракетка мира Симона Халеп рассказала о том, когда объявит решение по поводу своего участия в Открытом чемпионате США по теннису.

«В понедельник я все для себя решу, – заявила румынская теннисистка. – Сейчас еще рано принимать решение. Не хочу торопиться. Сейчас я хочу насладиться этой победой, а затем подумаю насчет US Open».

Simona says she will make her US Open decision tomorrow: «Monday I will have it. Now is too fast to make a decision. I just want to enjoy this victory and then I will have a think about the US Open.»