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16 августа 16:59
автор: Виктор Шарафудинов

Симона Халеп: В понедельник приму решение по поводу поездки на US Open

Турнир Большого шлема пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

После сегодняшней победы на турнире WTA в Праге вторая ракетка мира Симона Халеп рассказала о том, когда объявит решение по поводу своего участия в Открытом чемпионате США по теннису.

«В понедельник я все для себя решу, – заявила румынская теннисистка. – Сейчас еще рано принимать решение. Не хочу торопиться. Сейчас я хочу насладиться этой победой, а затем подумаю насчет US Open».

В финальном матче пражского турнира 28-летняя Халеп обыграла бельгийку Элизу Мертенс со счетом 6:2, 7:5, завоевав 21-й титул в своей карьере.

источник: «Советский спорт»
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Симона Халеп: В понедельник приму решение по поводу поездки на US Open
Турнир Большого шлема пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.
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