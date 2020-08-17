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17 августа 22:49

Осака возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes

Японская теннисистка Наоми Осака возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок за прошедший год по версии Forbes.

В прошлом году Осака заработала 37,4 миллиона долларов. При этом всего лишь 3,4 млн 22-летняя японка получила в качестве призовых, а остальные 34 млн спортсменка заработала благодаря своему огромному списку спонсоров.

Вторую строчку в списке заняла американская теннисистка Серена Уильямс заработавшая за год 36 млн долларов (32 млн в результате рекламных контрактов). Тройку лидеров замкнула австралийка Эшли Барти с 13,1 млн.

Далее в рейтинге расположились румынка Симона Халеп ($10,9 млн), канадка Бьянка Андрееску ($8,9 млн), испанка Гарбин Мугуруса ($6,6 млн), украинка Элина Свитолина ($6,4 млн), американка София Кенин ($5,8 млн), немка Ангелик Кербер ($5,3 млн) и американская футболистка Алекс Морган ($4,6 млн).

источник: Forbes
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