Осака возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes

В прошлом году Осака заработала 37,4 миллиона долларов. При этом всего лишь 3,4 млн 22-летняя японка получила в качестве призовых, а остальные 34 млн спортсменка заработала благодаря своему огромному списку спонсоров.

Вторую строчку в списке заняла американская теннисистка Серена Уильямс заработавшая за год 36 млн долларов (32 млн в результате рекламных контрактов). Тройку лидеров замкнула австралийка Эшли Барти с 13,1 млн.

Далее в рейтинге расположились румынка Симона Халеп ($10,9 млн), канадка Бьянка Андрееску ($8,9 млн), испанка Гарбин Мугуруса ($6,6 млн), украинка Элина Свитолина ($6,4 млн), американка София Кенин ($5,8 млн), немка Ангелик Кербер ($5,3 млн) и американская футболистка Алекс Морган ($4,6 млн).