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24 августа 19:46
автор: Виктор Шарафудинов

Медведев обыграл американца Гирона во втором круге турнира в Нью-Йорке

Матч продлился 1 час и 29 минут.

Во втором круге турнира Western & Southern Open россиянин Даниил Медведев в двух сетах обыграл американца Маркоса Гирона – 6:4, 6:4.

Статистика эйсов 8-2 в пользу пятой ракетки мира Медведева. Даниил допустил две двойные ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из восьми. Гирон, занимающий 101-е место в рейтинге ATP, отметился двумя двойными ошибками и не взял ни одного гейма на подаче соперника при трех возможностях.

В третьем круге Медведев сыграет с победителем матча американца Тейлора Фрица и словенца Аляжа Бедене.

Western & Southern Open традиционно проводят в Цинциннати (штат Огайо), но в нынешнем году соревнования проходят в Нью-Йорке.

источник: «Советский спорт»
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