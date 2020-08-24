Медведев обыграл американца Гирона во втором круге турнира в Нью-Йорке

Во втором круге турнира Western & Southern Open россиянин Даниил Медведев в двух сетах обыграл американца Маркоса Гирона – 6:4, 6:4.

Статистика эйсов 8-2 в пользу пятой ракетки мира Медведева. Даниил допустил две двойные ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из восьми. Гирон, занимающий 101-е место в рейтинге ATP, отметился двумя двойными ошибками и не взял ни одного гейма на подаче соперника при трех возможностях.

В третьем круге Медведев сыграет с победителем матча американца Тейлора Фрица и словенца Аляжа Бедене.

Western & Southern Open традиционно проводят в Цинциннати (штат Огайо), но в нынешнем году соревнования проходят в Нью-Йорке.