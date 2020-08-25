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25 августа 06:47
автор: Владислав Корегин

Джокович победил литовца Беранкиса и вышел в третий круг турнира в Нью-Йорке

Матч продолжался 1 час 42 минуты.

Во втором круге турнира Western & Southern Open серб Новак Джокович в двух сетах обыграл литовца Ричардаса Беранкиса – 7:6 (7:2), 6:4.

Джокович, возглавлящий рейтинг ATP, сделал восемь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

На счету Беранкиса (76-е место в рейтинге) ни одной подачи навылет, четыре двойных и три реализованных брейка из пяти.

В следующем круге сербский теннисист сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.

Отметим, что в параллельных встречах Маттео Берреттини победил Эмиля Руусувуори (6:4, 6:7, 7:5), Мартон Фучович обыграл Григора Димитрова (7:5, 4:6, 6:2), а Филип Краинович оказался сильнее Доминика Тима (7:6, 6:4).

Напомним, что Western & Southern Open обычно проходит в Цинциннати (штат Огайо), но в нынешнем году соревнования были перенесены в Нью-Йорк.

источник: «Советский спорт»
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