Россиянка Кудерметова проиграла Мертенс на турнире в Нью-Йорке

Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила свое выступление на турнире серии Masters в Нью-Йорке.

В матче третьего круга россиянка в двух сетах проиграла бельгийке Элизе Мертенс со счетом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Кудерметова, занимающая 41-е место в рейтинге WTA, за матч выполнила два эйса и допустила столько же двойных ошибок. У ее соперницы четыре подачи навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейка из семи.

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Элиза Мертенс (Бельгия, 14) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:3.