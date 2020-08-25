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25 августа 19:53
автор: Юрий Нечаев

Россиянка Кудерметова проиграла Мертенс на турнире в Нью-Йорке

Бельгийка занимает 22-е место в рейтинге WTA.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила свое выступление на турнире серии Masters в Нью-Йорке.

В матче третьего круга россиянка в двух сетах проиграла бельгийке Элизе Мертенс со счетом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Кудерметова, занимающая 41-е место в рейтинге WTA, за матч выполнила два эйса и допустила столько же двойных ошибок. У ее соперницы четыре подачи навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейка из семи.

Нью-Йорк (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг

Элиза Мертенс (Бельгия, 14) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:3.

источник: «Советский спорт»
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