Звонарева уступила Конте в третьем круге турнира в Нью-Йорке

Российская теннисистка Вера Звонарева завершила свое выступление на турнире серии Masters в Нью-Йорке.

В матче третьего круга россиянка, занимающая 270-е место в рейтинге WTA, проиграла представительнице Великобритании Джоанне Конте со счетом 4:6, 2:6.

Звонарева за матч выполнила семь эйсов и допустила четыре двойные ошибки. Конта, расположившаяся на 15-м месте в рейтинге WTA, пять раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейка из четырех.

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Джоанна Конта (Великобритания) — Вера Звонарева (Россия) — 6:4, 6:2.