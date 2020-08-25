ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 августа 21:31
автор: Юрий Нечаев

Звонарева уступила Конте в третьем круге турнира в Нью-Йорке

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

Российская теннисистка Вера Звонарева завершила свое выступление на турнире серии Masters в Нью-Йорке.

В матче третьего круга россиянка, занимающая 270-е место в рейтинге WTA, проиграла представительнице Великобритании Джоанне Конте со счетом 4:6, 2:6.

Звонарева за матч выполнила семь эйсов и допустила четыре двойные ошибки. Конта, расположившаяся на 15-м месте в рейтинге WTA, пять раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейка из четырех.

Нью-Йорк (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг

Джоанна Конта (Великобритания) — Вера Звонарева (Россия) — 6:4, 6:2.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
На матч Суперкубка УЕФА пустят зрителейВ ЦСКА перешли Фукс и ЗайнутдиновЛучшие моменты боя Поветкин-УайтЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаВыгнанная со свадьбы с позором невеста Сидакова скрылась от семьиТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Звонарева уступила Конте в третьем круге турнира в Нью-Йорке
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
25.08.2020 21:31
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Россиянка Кудерметова проиграла Мертенс на турнире в Нью-Йорке
Бельгийка занимает 22-е место в рейтинге WTA.
25.08.2020 19:53
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке
Россиянин занимает пятое место в рейтинге АТР.
25.08.2020 19:42
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Джокович победил литовца Беранкиса и вышел в третий круг турнира в Нью-Йорке
Матч продолжался 1 час 42 минуты.
25.08.2020 06:47
Теннис
автор: Владислав Корегин
Медведев рассказал, почему его лишили прав на управление автомобилем
Инцидент с превышением скорости российским теннисистом произошел в Монте-Карло.
25.08.2020 00:41
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Серена Уильямс с трудом одолела Аранту Рус на турнире в Нью-Йорке
Матч второго круга продолжался 2 часа и 58 минут.
24.08.2020 23:19
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Хачанов одержал победу на Карреньо-Бустой и вышел в третий круг турнира в Нью-Йорке
Россиянин обыграл испанца за 1 час и 23 минуты.
24.08.2020 21:49
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Звонарева обыграла немку Зигемунд и вышла в третий круг турнира в Нью-Йорке
Матч продлился 1 час и 11 минут.
24.08.2020 21:03
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Россиянка Александрова проиграла американке Макхейл во втором круге турнира в Нью-Йорке
Россиянка занимает 27-е место в рейтинге WTA.
24.08.2020 19:52
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Медведев обыграл американца Гирона во втором круге турнира в Нью-Йорке
Матч продлился 1 час и 29 минут.
24.08.2020 19:46
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика