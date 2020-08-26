Циципас обыграл Изнера и вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке

Стефанос Циципас в двух сетах выиграл американца Джона Изнера в 1/8 финале турнира Western & Southern Open – 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

Греческий теннисист сделал 10 эйсов, совершил две двойные ошибки и не реализовал ни одного из своих двух брейк-пойнтов. На счету Изнера 11 подач навылет, четыре двойных и также ни одного реализованного брейка из двух.

В 1/4 финала Циципас сыграет против еще одного американца – Райлли Опелки.

В параллельных поединках канадец Милош Раонич без труда справился с британцем Энди Марреем (6:2, 6:2), а серб Филип Краинович одолел венгра Мартона Фучовича (6:2, 6:1).

Напомним, что Western & Southern Open обычно проходит в Цинциннати (штат Огайо), но в нынешнем году соревнования были перенесены в Нью-Йорк.