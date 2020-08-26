Медведев в четвертьфинале турнира в Нью-Йорке проиграл испанцу Баутисте-Агуту

В четвертьфинале турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке россиянин Даниил Медведев в трех сетах проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту – 6:1, 4:6, 3:6.

Статистика эйсов 8-3 в пользу Медведев. Даниил допустил две двойные ошибки, а его испанский соперник четыре. Россиянин реализовал пять брейк-пойнтов из 20, а Баутиста-Агут – пять из 11.

В полуфинале испанец, занимающий 12-е место в мировом рейтинге, сыграет с победителем матча Новака Джоковича (Сербия) и Яна-Леннарда Штруффа (Германия).

Медведев на данный момент – пятая ракетка мира.