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26 августа 23:03
автор: Виктор Шарафудинов

Медведев в четвертьфинале турнира в Нью-Йорке проиграл испанцу Баутисте-Агуту

Матч продолжался 2 часа и 15 минут.

В четвертьфинале турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке россиянин Даниил Медведев в трех сетах проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту – 6:1, 4:6, 3:6.

Статистика эйсов 8-3 в пользу Медведев. Даниил допустил две двойные ошибки, а его испанский соперник четыре. Россиянин реализовал пять брейк-пойнтов из 20, а Баутиста-Агут – пять из 11.

В полуфинале испанец, занимающий 12-е место в мировом рейтинге, сыграет с победителем матча Новака Джоковича (Сербия) и Яна-Леннарда Штруффа (Германия).

Медведев на данный момент – пятая ракетка мира.

источник: «Советский спорт»
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Медведев в четвертьфинале турнира в Нью-Йорке проиграл испанцу Баутисте-Агуту
Матч продолжался 2 часа и 15 минут.
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