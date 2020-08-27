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27 августа 21:27
автор: Виктор Шарафудинов

Александрова встретится с Клийстерс в первом круге US Open

Бельгийская теннисистка выигрывала Открытый чемпионат США в 2005, 2009 и 2010 годах.

В Нью-Йорке прошла жеребьевка основной сетки женского турнира US Open в одиночном разряде.

Российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с бывшей первой ракеткой мира Ким Клийстерс. 37-летняя спортсменка из Бельгии получила от организаторов Открытого чемпионата США уайлд-кард.

А вот какой жребий выпал другим 11 представительницам России:

Анна Блинкова – Дженнифер Брэди (США)

Варвара Грачева – Паула Хиберт (Испания)

Дарья Касаткина – Марта Костюк (Украина)

Ирина Хромачева – Шелби Роджерс (США)

Людмила Самсонова – Цветана Пиронкова (Болгария)

Наталья Вихлянцева – Катрина Скотт (США)

Виталия Дьяченко – Ольга Говорцова (Белоруссия)

Маргарита Гаспарян – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)

Вероника Кудерметова – Ига Швентек (Польша)

Анна Калинская – Нина Стоянович (Сербия)

Вера Звонарева – Лейла Фернандес (Канада)

US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября. В прошлом году женский турнир выиграла Бьянка Андрееску из Канады.

источник: «Советский спорт»
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Александрова встретится с Клийстерс в первом круге US Open
Бельгийская теннисистка выигрывала Открытый чемпионат США в 2005, 2009 и 2010 годах.
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