Александрова встретится с Клийстерс в первом круге US Open

В Нью-Йорке прошла жеребьевка основной сетки женского турнира US Open в одиночном разряде.
Российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с бывшей первой ракеткой мира Ким Клийстерс. 37-летняя спортсменка из Бельгии получила от организаторов Открытого чемпионата США уайлд-кард.
А вот какой жребий выпал другим 11 представительницам России:
Анна Блинкова – Дженнифер Брэди (США)
Варвара Грачева – Паула Хиберт (Испания)
Дарья Касаткина – Марта Костюк (Украина)
Ирина Хромачева – Шелби Роджерс (США)
Людмила Самсонова – Цветана Пиронкова (Болгария)
Наталья Вихлянцева – Катрина Скотт (США)
Виталия Дьяченко – Ольга Говорцова (Белоруссия)
Маргарита Гаспарян – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)
Вероника Кудерметова – Ига Швентек (Польша)
Анна Калинская – Нина Стоянович (Сербия)
Вера Звонарева – Лейла Фернандес (Канада)
US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября. В прошлом году женский турнир выиграла Бьянка Андрееску из Канады.