Александрова встретится с Клийстерс в первом круге US Open

В Нью-Йорке прошла жеребьевка основной сетки женского турнира US Open в одиночном разряде.

Российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с бывшей первой ракеткой мира Ким Клийстерс. 37-летняя спортсменка из Бельгии получила от организаторов Открытого чемпионата США уайлд-кард.

А вот какой жребий выпал другим 11 представительницам России:

Анна Блинкова – Дженнифер Брэди (США)

Варвара Грачева – Паула Хиберт (Испания)