Джокович вышел в финал турнира ATP в Нью-Йорке, где сыграет с Раоничем

Во втором полуфинале турнира Western & Southern Open первая ракетка мира Новак Джокович в трех сетах обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута. Итоговый счет 4:6, 6:4, 7:6 (7:0). Матч продолжался три часа.

Джокович сделал 14 эйсов при семи двойных ошибках, а также реализовал шесть брейк-пойнтов из 14.

У Баутисты-Агута, занимающего 12-е место в рейтинге ATP, два эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12.

В финале Джокович сыграет с канадцем Милошем Раоничем, который ранее обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6 (7:5), 6:3.