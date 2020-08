Осака отказалась от участия в финале турнира в Нью-Йорке из-за травмы. Чемпионкой стала Азаренко

Японская теннисистка Наоми Осака приняла решение отказаться от участия в финальном матче турнира серии Мастерс в Нью-Йорке из-за травмы.

«Мне очень жаль, что приходится сниматься. Вчера я потянула подколенное сухожилие на левой ноге, и оно не восстановилось за одну ночь, как я надеялась. Это была эмоциональная неделя, и я хочу поблагодарить всех за поддержку», — цитирует спортсменку пресс-служба турнира.

Naomi Osaka has withdrawn from the final due to a left hamstring injury.



By walkover, Victoria Azarenka is the women's singles champion.#CInCyTENNIS