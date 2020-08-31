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31 августа 01:33
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Метревели: У Александровой нет шансов победить Клийстерс

Российская теннисистка сыграет с бельгийкой в первом круге US Open.

Финалист Уимблдона 1973 года и известный комментатор Александр Метревели оценил шансы российской теннисистки Екатерины Александровой в противостоянии с бельгийкой Ким Клийстерс в первом раунде US Open.

«Не думаю, что у Екатерины есть хоть что-то, за счёт чего она может победить бельгийку, – рассказал Метревели в интервью RT. – Вообще складывается парадоксальная ситуация: только в женском туре спортсменка в таком возрасте может дважды вернуться и обыгрывать более молодых соперниц. Поэтому данный матч представляет собой интерес только с этой точки зрения. На большее Клийстерс может и не хватить. Но справедливости ради стоит отметить, что ни одна из россиянок не сейчас готова показывать хороший результат».

25-летняя Александрова сыграет с 38-летней Клийстерс 1 сентября.

Бельгийская теннисистка выигрывала Открытый чемпионат США в 2005, 2009 и 2010 годах. Организаторы US Open предоставили ей уайлд-кард.

Александрова посеяна на турнире под 21-м номером.

источник: Russia Today
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