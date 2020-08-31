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31 августа 22:31
автор: Юрий Нечаев

Организаторы US Open разрешили Медведеву принять участие в турнире

Свой первый матч россиянин проведет 1 сентября.

Все теннисисты, контактировавшие с заразившимся коронавирусом Бенуа Пэром, смогут принять участие в US Open.

Об этом сообщила директор турнира Стэйси Алластер.

«Мы отследили абсолютно все контакты Пэра и разрешили игрокам участвовать в турнире. Решение принято с учетом научных исследований и предоставленных фактов.

Если кто-то из них в итоге сдаст положительный тест, то только из-за контактов в «пузыре», они не контактируют с другими. Мы намерены регулярно всех тестировать. Даже в случае одного положительного теста вирус не будет распространяться дальше, поскольку все было просчитано», – приводит слова Алластер журналист Тумайни Карайол на своей странице в твиттер.

Напомним, ранее стало известно, что Пэр, сдавший положительный тест на коронавирус, составил список из 30 человек, с которыми он общался накануне US Open. В этом перечне оказался Даниил Медведев, тренировавшийся вместе с французом.

Добавим, что россиянин должен стартовать на Открытом чемпионате США 1 сентября, матчем против Федерико Дельбониса.

В прошлом году Медведев дошел до финала US Open, где уступил Рафаэлю Надалю.

Турнир продлится до 13 сентября.

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