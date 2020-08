Организаторы US Open разрешили Медведеву принять участие в турнире

Все теннисисты, контактировавшие с заразившимся коронавирусом Бенуа Пэром, смогут принять участие в US Open.

Об этом сообщила директор турнира Стэйси Алластер.

«Мы отследили абсолютно все контакты Пэра и разрешили игрокам участвовать в турнире. Решение принято с учетом научных исследований и предоставленных фактов.

Если кто-то из них в итоге сдаст положительный тест, то только из-за контактов в «пузыре», они не контактируют с другими. Мы намерены регулярно всех тестировать. Даже в случае одного положительного теста вирус не будет распространяться дальше, поскольку все было просчитано», – приводит слова Алластер журналист Тумайни Карайол на своей странице в твиттер.

