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01 сентября 21:10
автор: Виктор Шарафудинов

Пропустивший два с половиной года из-за травмы Кузнецов вышел во второй круг US Open

29-летний россиян в трех сетах победил американца Куэрри.

Андрей Кузнецов вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, обыграв в матче первого раунда американца Сэма Куэрри.

Итоговый счет 6:4, 7:6 (8:6), 6:2 в пользу Кузнецова, который в августе провел первый матч после травмы, полученной в январе 2018 года. Матч продолжался 1 час и 47 минут.

Статистика эйсов 18-11 в пользу спортсмена из России. Оба соперника допустили по две двойные ошибки. Кузнецова взял три гейма на подаче Куэрри при трех возможностях, а американец, который занимает 45-е место в рейтинге ATP, не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех.

Во втором круге Андрей сыграет с победителем матча, в котором другой россиянин Карен Хачанов играет с итальянцем Янником Синнером.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Андрей Кузнецов (Россия) – Сэм Куэрри (США) – 6:4, 7:6 (8:6), 6:2

источник: «Советский спорт»
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Пропустивший два с половиной года из-за травмы Кузнецов вышел во второй круг US Open
29-летний россиян в трех сетах победил американца Куэрри.
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