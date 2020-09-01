Пропустивший два с половиной года из-за травмы Кузнецов вышел во второй круг US Open

Андрей Кузнецов вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, обыграв в матче первого раунда американца Сэма Куэрри.

Итоговый счет 6:4, 7:6 (8:6), 6:2 в пользу Кузнецова, который в августе провел первый матч после травмы, полученной в январе 2018 года. Матч продолжался 1 час и 47 минут.

Статистика эйсов 18-11 в пользу спортсмена из России. Оба соперника допустили по две двойные ошибки. Кузнецова взял три гейма на подаче Куэрри при трех возможностях, а американец, который занимает 45-е место в рейтинге ATP, не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех.

Во втором круге Андрей сыграет с победителем матча, в котором другой россиянин Карен Хачанов играет с итальянцем Янником Синнером.

Нью-Йорк (США)