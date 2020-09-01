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01 сентября 23:14
автор: Владислав Корегин

Вихлянцева уступила американке Скотт в первом круге US Open

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла пройти во второй круг Открытого чемпионата США, проиграв представительнице США Катрине Скотт в двух сетах – 6:7 (3:7), 2:6.

Игра продлилась 1 час 44 минуты. 23-летняя Вихлянцева сделала один эйс, совершила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету ее соперницы – шесть подач навылет, три двойных и четыре реализованных брейка из восьми.

В следующем раунде Скотт сыграет против своей соотечественницы Аманды Анисимовой, победившей представительницу Болгарии Викторию Томову 7:5, 7:5.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Наталья Вихлянцева (Россия) – Катрина Скотт (США) – 6:7 (3:7), 2:6.

источник: «Советский спорт»
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