Вихлянцева уступила американке Скотт в первом круге US Open

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла пройти во второй круг Открытого чемпионата США, проиграв представительнице США Катрине Скотт в двух сетах – 6:7 (3:7), 2:6.

Игра продлилась 1 час 44 минуты. 23-летняя Вихлянцева сделала один эйс, совершила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету ее соперницы – шесть подач навылет, три двойных и четыре реализованных брейка из восьми.

В следующем раунде Скотт сыграет против своей соотечественницы Аманды Анисимовой, победившей представительницу Болгарии Викторию Томову 7:5, 7:5.

Нью-Йорк (США)

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