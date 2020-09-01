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01 сентября 23:45
автор: Владислав Корегин

Хачанов вышел во второй круг US Open, уступая итальянцу Синнеру со счетом 0:2 по ходу встречи

Матч продолжался 3 часа 42 минуты.

Российский теннисист Карен Хачанов одержал волевую победу над итальянцем Янником Синнером в первом круге Открытого чемпионата США – 3:6, 6:7 (7:9), 6:2, 6:0, 7:6 (7:4).

24-летний Хачанов, сеянный на турнире под 11-м номером, совершил 18 подач навылет, сделал восемь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 22. На счету 19-летнего Синнера 12 эйсов, пять двойных и лишь один реализованный брейк из семи.

В следующем раунде Карен сыграет против своего соотечественника Андрея Кузнецова, обыгравшего в трех сетах американца Сэма Куэрри – 6:4, 7:6 (8:6), 6:2.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Карен Хачанов (Россия, 11) – Янник Синнер (Италия) – 3:6, 6:7 (7:9), 6:2, 6:0, 7:6 (7:4).

источник: «Советский спорт»
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