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02 сентября 00:30
автор: Владислав Корегин

Кенин уверенно победила бельгийку Викмайер и вышла во второй круг US Open

Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

Американская теннисистка София Кенин не испытала проблем с бельгийкой Яниной Викмайер в матче первого круга Открытого чемпионата США – 6:2, 6:2.

Кенин, сеянная на турнире под вторым номером, сделала пять эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала все четыре брейк-пойнта. У ее соперницы пять подач навылет, три двойных и ни одного реализованного брейка из пяти.

Во втором круге американка сыграет с победительницей пары Вера Звонарева (Россия) – Лейла Анни Фернандес (Канада)

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

София Кенин (США, 2) – Янина Викмайер (Бельгия) – 6:2, 6:2.

источник: «Советский спорт»
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