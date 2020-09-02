Кенин уверенно победила бельгийку Викмайер и вышла во второй круг US Open

Американская теннисистка София Кенин не испытала проблем с бельгийкой Яниной Викмайер в матче первого круга Открытого чемпионата США – 6:2, 6:2.

Кенин, сеянная на турнире под вторым номером, сделала пять эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала все четыре брейк-пойнта. У ее соперницы пять подач навылет, три двойных и ни одного реализованного брейка из пяти.

Во втором круге американка сыграет с победительницей пары Вера Звонарева (Россия) – Лейла Анни Фернандес (Канада)

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open