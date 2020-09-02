Кудерметова проиграла Швентек в первом раунде US Open

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 19-летней представительницы Польши. За время матча Кудерметова четырежды подала навылет, реализовала два брейк-пойнта из десяти и допустила две двойные ошибки. На счету ее соперницы один эйс, пять реализованных брейк-пойнта из девяти, а также две двойные ошибки.

Во втором круге Швентек сыграет с американкой Сачией Викери одержавшей победу над соотечественницей Тейлор Таунсенд (6:2, 6:4).

Ранее в матче первого круга Открытого чемпионата США еще одна российская теннисистка Вера Звонарева со счетом 6:4, 7:5 проиграла 17-летней представительницы Канады Лейле Фернандес.