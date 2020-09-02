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02 сентября 06:59

Кудерметова проиграла Швентек в первом раунде US Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила полячке Иге Швентек в матче первого круга Открытого чемпионата США.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 19-летней представительницы Польши. За время матча Кудерметова четырежды подала навылет, реализовала два брейк-пойнта из десяти и допустила две двойные ошибки. На счету ее соперницы один эйс, пять реализованных брейк-пойнта из девяти, а также две двойные ошибки.

Во втором круге Швентек сыграет с американкой Сачией Викери одержавшей победу над соотечественницей Тейлор Таунсенд (6:2, 6:4).

Ранее в матче первого круга Открытого чемпионата США еще одна российская теннисистка Вера Звонарева со счетом 6:4, 7:5 проиграла 17-летней представительницы Канады Лейле Фернандес.

источник: «Советский спорт»
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