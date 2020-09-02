Грачева победила Младенович во втором круге US Open, уступая во втором сете со счетом 1:5

Российская теннисистка Варвара Грачева пробилась в третий круг Открытого чемпионата США, обыграв представительницу франции Кристину Младенович – 1:6, 7:6 (7:2), 6:0.

Отметим, что во втором сете россиянка уступала 1:5, но смогла переломить ход встречи. На ее счету одна подача навылет, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.

Младенович сделала три эйса, совершила восемь двойных и реализовала пять брейков из 13.

В следующем раунде Грачева сыграет с хорваткой Петрой Мартич, обыгравшей в двух сетах украинку Катерину Бондаренко – 6:3, 6:4.

Нью-Йорк (США)