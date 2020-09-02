Квитова в двух сетах обыграла украинку Козлову и прошла в третий круг US Open

Чешская теннисистка Петра Квитова оказалась сильнее представительницы Украины Катерины Козловой (7:6, 6:2) и пробилась в третий круг Открытого чемпионата США.

Статистика эйсов – 5-5. При этом Квитова, сеянная на турнире под шестым номером, совершила больше двойных ошибок (7-4) и имела меньший процент реализованных брейк-пойнтов – у нее три удачных попытки из десяти (30%) против одного из двух (50%) у соперницы.

В третьем круге чешка сыграет с победительницей пары Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Джессика Пегула (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open