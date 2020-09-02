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02 сентября 21:18
автор: Владислав Корегин

Квитова в двух сетах обыграла украинку Козлову и прошла в третий круг US Open

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Чешская теннисистка Петра Квитова оказалась сильнее представительницы Украины Катерины Козловой (7:6, 6:2) и пробилась в третий круг Открытого чемпионата США.

Статистика эйсов – 5-5. При этом Квитова, сеянная на турнире под шестым номером, совершила больше двойных ошибок (7-4) и имела меньший процент реализованных брейк-пойнтов – у нее три удачных попытки из десяти (30%) против одного из двух (50%) у соперницы.

В третьем круге чешка сыграет с победительницей пары Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Джессика Пегула (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг

Петра Квитова (Чехия, 6) – Катерина Козлова (Украина) – 7:6 (7:3), 6:2.

источник: «Советский спорт»
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