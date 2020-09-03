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03 сентября 21:11

Калинская проиграла Муховой во втором круге US Open

Российская теннисистка Анна Калинская уступила Каролине Муховой из Чехии в матче второго круга Открытого чемпионата США.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 24-летней чешской спортсменки. За время матча Калинская четырежды подала навылет, реализовала один брейк-пойнт из одного и совершила три двойные ошибки. На счету ее соперницы шесть эйсов, два реализованных брейк-пойнта из шести, а также три двойные ошибки.

Добавим, что в следующем раунде турнира Мухова встретится с победителем матча между румынкой Сораной Кырстей и британкой Йоханной Контой (9).

Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг

Каролина Мухова (Чехия) – Анна Калинская (Россия) – 6:3, 7:6 (7:4)

источник: «Советский спорт»
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