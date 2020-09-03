Калинская проиграла Муховой во втором круге US Open

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 24-летней чешской спортсменки. За время матча Калинская четырежды подала навылет, реализовала один брейк-пойнт из одного и совершила три двойные ошибки. На счету ее соперницы шесть эйсов, два реализованных брейк-пойнта из шести, а также три двойные ошибки.

Добавим, что в следующем раунде турнира Мухова встретится с победителем матча между румынкой Сораной Кырстей и британкой Йоханной Контой (9).

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг

Каролина Мухова (Чехия) – Анна Калинская (Россия) – 6:3, 7:6 (7:4)