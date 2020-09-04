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04 сентября 06:05
автор: Виктор Шарафудинов

Медведев обыграл О’Коннелла и вышел в третий круг US Open

В Нью-Йорке продолжается Открытый чемпионат США по теннису.

Во втором круге US Open пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в трех сетах одержал победу над австралийцем Кристофером О’Коннеллом, занимающим 116-е место в рейтинге ATP. Итоговый счет 6:3, 6:2, 6:4.

Матч продлился 2 часа и 17 минут. Медведев сделал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и взял четыре гейма на подаче соперника при 17 возможностях.

О’Коннелл четыре раза подал на вылет, сделал две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух возможных.

В третьем круге 5 сентября Медведев сыграет с американцем Джеффри-Джоном Вулфом.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

2-й круг

Даниил Медведев (Россия) – Кристофер О’Коннелл (Австралия) – 6:3, 6:2, 6:4

источник: «Советский спорт»
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