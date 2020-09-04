Оже-Альяссим обыграл Маррея во втором круге US Open

Во втором круге US Open канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в трех сетах одержал победу над бывшей первой ракеткой мира британцем Энди Марреем. Итоговый счет – 6:2, 6:3, 6:4.

Матч продлился 2 часа и 8 минут. Оже-Альяссим, занимающий 21-е место в мировом рейтинге, сделал 24 эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

Маррей лишь два раза подал на вылет при двух двойных ошибках. У британца не было ни одной возможности взять гейм на подаче канадского соперника.

В третьем круге Оже-Альяссим сыграет с победителем матча француза Корентена Муте и британца Даниэля Эванса. Эта встреча состоится сегодня 4 октября и начнется около 20:00 по московскому времени.

Нью-Йорк (США)