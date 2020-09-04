ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 сентября 06:55
автор: Виктор Шарафудинов

Оже-Альяссим обыграл Маррея во втором круге US Open

Британец в данный момент занимает лишь 115-е место в рейтинге ATP.

Во втором круге US Open канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в трех сетах одержал победу над бывшей первой ракеткой мира британцем Энди Марреем. Итоговый счет – 6:2, 6:3, 6:4.

Матч продлился 2 часа и 8 минут. Оже-Альяссим, занимающий 21-е место в мировом рейтинге, сделал 24 эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

Маррей лишь два раза подал на вылет при двух двойных ошибках. У британца не было ни одной возможности взять гейм на подаче канадского соперника.

В третьем круге Оже-Альяссим сыграет с победителем матча француза Корентена Муте и британца Даниэля Эванса. Эта встреча состоится сегодня 4 октября и начнется около 20:00 по московскому времени.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

2-й круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:2, 6:3, 6:4

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Россия обыграла Сербию в стартовом матче Лиги нацийЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублейХэмилтон стал победителем Гран-при БельгииВывалившийся бюст Седоковой возмутил СетьЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Оже-Альяссим обыграл Маррея во втором круге US Open
Британец в данный момент занимает лишь 115-е место в рейтинге ATP.
04.09.2020 06:55
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Гаспарян проиграла Серене Уильямс во втором круге US Open
Россиянка занимает 117-й место в рейтинге WTA.
04.09.2020 06:13
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Медведев обыграл О’Коннелла и вышел в третий круг US Open
В Нью-Йорке продолжается Открытый чемпионат США по теннису.
04.09.2020 06:05
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Хачанов обыграл Кузнецова и вышел в третий раунд US Open
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл своего соотечественника Андрея Кузнецова в матче второго круга Открытого чемпионата США.
03.09.2020 21:19
Теннис
Калинская проиграла Муховой во втором круге US Open
Российская теннисистка Анна Калинская уступила Каролине Муховой из Чехии в матче второго круга Открытого чемпионата США.
03.09.2020 21:11
Теннис
Кристина Младенович: Поражение от Грачевой стало самым болезненным в моей карьере
Россиянка занимает 102-е место в рейтинге WTA.
03.09.2020 08:41
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Шаповалов и Чорич вышли в третий круг US Open
Турнир завершится 13 сентября.
03.09.2020 08:16
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Циципас обыграл Кресси во втором круге US Open
Грек занимает шестое место в рейтинге АТР.
03.09.2020 06:58
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Осака вышла в третий круг US Open. Плишкова покидает турнир
Чешская спортсменка была посеяна на соревнованиях под первым номером.
03.09.2020 06:22
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Джокович победил Эдмунда и вышел в третий круг US Open
Турнир проходит в Нью-Йорке (США).
03.09.2020 00:55
Теннис
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика