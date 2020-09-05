Хачанов проиграл де Минауру в третьем раунде US Open

Встреча продолжалась 3 часа 5 минут и завершилась со счетом 6:4, 0:6, 4:6, 6:3, 6:1 в пользу 21-летнего австралийца. За время матча Хачанов шесть раз подал навылет, реализовал пять из 11 брейк-пойнтов и допустил пять двойных ошибок. На счету его соперника восемь эйсов, шесть реализованных брейк-пойнтов из 13, а также шесть двойных ошибок.

Добавим, что в следующем раунде турнира де Минаур встретится с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Вашек Поспишил (Канада).