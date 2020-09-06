Зверев обыграл Давидовича-Фокину и вышел в четвертьфинал US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев в первый раз за карьеру вышел в четвертьфинал US Open, обыграв в трех сетах в матче четвертого круга испанца Алехандро Давидовича-Фокину. Итоговый счет 6:2, 6:2, 6:1.

Седьмая ракетка мира Зверев сделал 18 эйсов, а занимающий 99-место в мировом рейтинге Давидович-Фокина – лишь два.

Немецкий теннисист допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. Испанец сделал четыре двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника при семи таких возможностях.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open