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06 сентября 22:06
автор: Виктор Шарафудинов

Зверев обыграл Давидовича-Фокину и вышел в четвертьфинал US Open

Матч четвертого круга продлился лишь 1 час и 35 минут.

Немецкий теннисист Александр Зверев в первый раз за карьеру вышел в четвертьфинал US Open, обыграв в трех сетах в матче четвертого круга испанца Алехандро Давидовича-Фокину. Итоговый счет 6:2, 6:2, 6:1.

Седьмая ракетка мира Зверев сделал 18 эйсов, а занимающий 99-место в мировом рейтинге Давидович-Фокина – лишь два.

Немецкий теннисист допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. Испанец сделал четыре двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника при семи таких возможностях.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

4-й круг

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Александр Зверев (Германия) – 2:6, 2:6, 1:6.

источник: «Советский спорт»
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