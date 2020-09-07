Джокович потеряет все рейтинговые очки и призовые за выступление на US Open

Официальный сайт US Open сообщил, какие санкции будут наложены на первую ракетку мира Новака Джоковича за дисквалификацию на Открытом чемпионате США.

По ходу первого сета матча против испанца Пабло Карреньо-Бусты сербский теннисист, будучи недовольным неудачной подачей, отбросил мяч при помощи ракетки и попал в женщину-лайнсмена. Джокович, заметив произошедшее, тут же побежал извиняться, однако был дисквалифицирован за агрессивное поведение. В четвертьфинал вышел Карреньо-Буста.

Вот, что сказано в заявлении Американской теннисной ассоциации:

«В соответствии со сводом правил «Большого шлема», после умышленного или случайного, но опасного удара по мячу на корте, повлекшего за собой причинение вреда, судья Открытого чемпионата США по теннису отстранил Новака Джоковича от участия в US Open 2020 года.

Из-за дисквалификации Джокович потеряет все рейтинговые очки, заработанные на Открытом чемпионате США, и в дополнение к другим штрафам потеряет все призовые, заработанные на турнире».