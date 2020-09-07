Серена Уильямс в трех сетах победила Саккари и вышла в 1/4 финала US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США, обыграв в четвертом круге представительницу Греции Марию Саккари – 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.

Уильямс, сеянная на турнире под третьим номером, сделала 12 эйсов, совершила две двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. У ее соперницы 13 подач навылет, три двойных и один реализованный брейк из шести.

В четвертьфинале американка сыграет с победительницей пары Ализе Корне (Франция) – Цветана Пиронкова (Болгария).

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

4-й круг

Серена Уильямс (США, 3) — Мария Саккари (Греция, 15) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.