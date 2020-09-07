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07 сентября 22:11
автор: Владислав Корегин

Серена Уильямс в трех сетах победила Саккари и вышла в 1/4 финала US Open

Игра продолжалась 2 часа 29 минут.

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США, обыграв в четвертом круге представительницу Греции Марию Саккари – 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.

Уильямс, сеянная на турнире под третьим номером, сделала 12 эйсов, совершила две двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. У ее соперницы 13 подач навылет, три двойных и один реализованный брейк из шести.

В четвертьфинале американка сыграет с победительницей пары Ализе Корне (Франция) – Цветана Пиронкова (Болгария).

Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
4-й круг

Серена Уильямс (США, 3) — Мария Саккари (Греция, 15) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.

источник: «Советский спорт»
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