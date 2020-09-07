Де Минаур вышел в четвертьфинал US Open, обыграв канадца Поспишила

Австралийский теннисист Алекс де Минаур успешно прошел четвертый круг Открытого чемпионата США, обыграв в трех сетах канадца Вашека Поспишила – 7:6 (8:6), 6:3, 6:2.

Статистика эйсов – 9-2 в пользу Поспишила. Канадец превзошел своего соперника в количестве совершенных двойных ошибок (6-2), однако имел меньший процент реализованных брейк-пойнтов – 50% (один из двух) против 57% (четыре из семи).

Следующим соперником австралийца станет победитель пары Доминик Тим (Австрия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

4-й круг

Алекс де Минаур (Австралия, 21) – Вашек Поспишил (Канада) – 7:6 (8:6), 6:3, 6:2.