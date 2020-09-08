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08 сентября 00:46
автор: Владислав Корегин

Пиронкова стала соперницей Уильямс по четвертьфиналу US Open

Болгарская теннисистка Цветана Пиронкова в трех сетах обыграла француженку Ализе Корне и вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата США – 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 53 минуты. Пиронкова сделала один эйс, совершила две двойных ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 16. У ее соперницы ни одной подачи навылет, девять двойных и шесть реализованных брейков из 12.

В 1/4 финала представительница Болгарии сыграет с третьей сеянной на турнире – Сереной Уильямс, обыгравшей Марию Саккари из Греции – 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.

Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
4-й круг

Цветана Пиронкова (Болгария) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

источник: «Советский спорт»
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Пиронкова стала соперницей Уильямс по четвертьфиналу US Open
Болгарская теннисистка Цветана Пиронкова в трех сетах обыграла француженку Ализе Корне и вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата США – 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.
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