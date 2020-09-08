Пиронкова стала соперницей Уильямс по четвертьфиналу US Open

Матч продолжался 2 часа 53 минуты. Пиронкова сделала один эйс, совершила две двойных ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 16. У ее соперницы ни одной подачи навылет, девять двойных и шесть реализованных брейков из 12.

В 1/4 финала представительница Болгарии сыграет с третьей сеянной на турнире – Сереной Уильямс, обыгравшей Марию Саккари из Греции – 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

4-й круг

Цветана Пиронкова (Болгария) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.