Пиронкова стала соперницей Уильямс по четвертьфиналу US Open

Матч продолжался 2 часа 53 минуты. Пиронкова сделала один эйс, совершила две двойных ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 16. У ее соперницы ни одной подачи навылет, девять двойных и шесть реализованных брейков из 12.
В 1/4 финала представительница Болгарии сыграет с третьей сеянной на турнире – Сереной Уильямс, обыгравшей Марию Саккари из Греции – 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.
Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
4-й круг
Цветана Пиронкова (Болгария) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.
источник: «Советский спорт»