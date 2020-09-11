Осака во второй раз вышла в финал US Open, победив Брэди

В полуфинале US Open японка Наоми Осака в трех сетах обыграла американку Дженнифер Брэди – 7:6 (7:1), 3:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 9 минут.

Девятая ракетка мира Осака девять раз подала на вылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из четырех.

В статистике Брэди, которая занимает 41-е место в рейтинге WTA, десять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт при двух возможностях.

Во втором полуфинале встречаются Серена Уильямс (США) и Виктория Азаренко (Белоруссия).