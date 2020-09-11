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11 сентября 06:25
автор: Виктор Шарафудинов

Осака во второй раз вышла в финал US Open, победив Брэди

Японская теннисистка ранее выиграла Открытый чемпионат США в 2018 году.

В полуфинале US Open японка Наоми Осака в трех сетах обыграла американку Дженнифер Брэди – 7:6 (7:1), 3:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 9 минут.

Девятая ракетка мира Осака девять раз подала на вылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из четырех.

В статистике Брэди, которая занимает 41-е место в рейтинге WTA, десять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт при двух возможностях.

Во втором полуфинале встречаются Серена Уильямс (США) и Виктория Азаренко (Белоруссия).

Осака во второй раз в карьере вышла в финал US Open. В 2018 году Наоми выиграла турнир, обыграв в решающем матче Серену Уильямс (6:2, 6:4).

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1/2 финала

Наоми Осака (Япония, 4) – Дженнифер Брэди (США, 28) – 7:6 (7:1), 3:6, 6:3

источник: «Советский спорт»
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