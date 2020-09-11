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11 сентября 06:51
автор: Виктор Шарафудинов

Азаренко обыграла Серену Уильямс и вышла в финал US Open. Ее соперницей будет Осака

Белорусская теннисистка вышла в финал турнира «Большого шлема» впервые с 2013 года.

Во втором полуфинале женского турнира одиночного разряда US Open Виктория Азаренко обыграла американку Серену Уильямс. Итоговый счет 1:6, 6:3, 6:3.

Белорусская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 27-е место, сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок и взяла три гейма на подаче соперницы при семи возможностях.

У восьмой ракетки мира Уильямс шесть эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В финале 31-летняя Азаренко 12 сентября сыграет с 22-летней японкой Наоми Осакой, ранее выигрывавшей US Open в 2018 году.

Виктория вышла в финал турнира «Большого шлема» в первый раз за последние семь лет. Ранее на Открытом чемпионате США Азаренко дважды добиралась до решающего матча (в 2012 и 2013 годах) и в обоих случаях уступила Серене Уильямс.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1/2 финала

Серена Уильямс (США, 3) – Виктория Азаренко (Белоруссия) – 6:1, 3:6, 3:6

источник: «Советский спорт»
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