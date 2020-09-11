Азаренко обыграла Серену Уильямс и вышла в финал US Open. Ее соперницей будет Осака

Во втором полуфинале женского турнира одиночного разряда US Open Виктория Азаренко обыграла американку Серену Уильямс. Итоговый счет 1:6, 6:3, 6:3.

Белорусская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 27-е место, сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок и взяла три гейма на подаче соперницы при семи возможностях.

У восьмой ракетки мира Уильямс шесть эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В финале 31-летняя Азаренко 12 сентября сыграет с 22-летней японкой Наоми Осакой, ранее выигрывавшей US Open в 2018 году.

Виктория вышла в финал турнира «Большого шлема» в первый раз за последние семь лет. Ранее на Открытом чемпионате США Азаренко дважды добиралась до решающего матча (в 2012 и 2013 годах) и в обоих случаях уступила Серене Уильямс.