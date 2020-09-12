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12 сентября 06:25
автор: Владислав Корегин

Медведев в трех сетах уступил Тиму в полуфинале US Open

Матч продолжался 2 часа 53 минуты.

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал Открытого чемпионата США, проиграв австрийцу Доминику Тиму в трех сетах – 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).

Медведев, сеянный на турнире под третьим номером, сделал 12 эйсов, совершил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету его соперника две подачи навылет, три двойных и четыре реализованных брейка из десяти.

В финале Тим сыграет с немцем Александром Зверевым, обыгравшем испанца Пабло Карреньо-Бусту.

Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
1/2 финала

Даниил Медведев (Россия, 3) – Доминик Тим (Австрия, 2) — 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).

источник: «Советский спорт»
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