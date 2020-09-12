Медведев в трех сетах уступил Тиму в полуфинале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал Открытого чемпионата США, проиграв австрийцу Доминику Тиму в трех сетах – 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).

Медведев, сеянный на турнире под третьим номером, сделал 12 эйсов, совершил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету его соперника две подачи навылет, три двойных и четыре реализованных брейка из десяти.

В финале Тим сыграет с немцем Александром Зверевым, обыгравшем испанца Пабло Карреньо-Бусту.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

1/2 финала

Даниил Медведев (Россия, 3) – Доминик Тим (Австрия, 2) — 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).