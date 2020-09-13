Осака во второй раз выиграла US Open, победив в финале Азаренко

В финале женского турнира US Open в одиночном разряде японка Наоми Осака в трех сетах обыграла белорусскую теннисистку Викторию Азаренко – 1:6, 6:3, 6:3.

Матч продлился 1 час и 53 минуты.

Девятая ракетка мира Осака сделала шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12.

Азаренко, которая занимая 27-е место в рейтинге WTA, трижды подала на вылет, допустила две двойные ошибки и взяла пять геймов на подаче соперницы при десяти возможностях.

22-летняя Осака во второй раз выиграла US Open. В 2018 году Наоми обыграла в финале американку Серену Уильямс (6:2, 6:4). Также в активе японки победа на Открытом чемпионате Австралии в 2019-м.