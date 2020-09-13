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13 сентября 01:14
автор: Виктор Шарафудинов

Осака во второй раз выиграла US Open, победив в финале Азаренко

Ранее Наоми становилась лучшей на Открытом чемпионате США в 2018 году.

В финале женского турнира US Open в одиночном разряде японка Наоми Осака в трех сетах обыграла белорусскую теннисистку Викторию Азаренко – 1:6, 6:3, 6:3.

Матч продлился 1 час и 53 минуты.

Девятая ракетка мира Осака сделала шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12.

Азаренко, которая занимая 27-е место в рейтинге WTA, трижды подала на вылет, допустила две двойные ошибки и взяла пять геймов на подаче соперницы при десяти возможностях.

22-летняя Осака во второй раз выиграла US Open. В 2018 году Наоми обыграла в финале американку Серену Уильямс (6:2, 6:4). Также в активе японки победа на Открытом чемпионате Австралии в 2019-м.

31-летняя Азаренко в трех своих финала US Open потерпела три поражения. В 2012 и 2013 годах Виктория уступила Серене Уильямс.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Наоми Осака (Япония, 4) – Виктория Азаренко (Белоруссия) – 1:6, 6:3, 6:3

источник: «Советский спорт»
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