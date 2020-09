Российский теннисист Даниил Медведев выступит на итоговом турнире АТР.

Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации.

🇷🇺 @DaniilMedwed has become the fourth singles player to qualify for the #NittoATPFinals! @tecnifibre



He joins Djokovic, Nadal and new US Open champ Thiem in London 💪