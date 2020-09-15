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15 сентября 14:11
автор: Виктор Шарафудинов

Рублев обыграл Багниса и вышел во второй круг турнира в Риме

Матч продлился 1 час и 38 минут.

В первом круге турнира ATP в Риме с призовым фондом 3,854 миллиона евро россиянин Андрей Рублев в двух сетах обыграл аргентинца Факундо Багниса – 6:4, 6:4.

12-я ракетка мира Рублев сделал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 11.

В активе Багниса, занимающего 135-е место в рейтинге ATP, четыре эйса, три двойные ошибки и два выигранных гейма на подаче соперника при восьми возможностях.

Во втором круге (1/16 финала) Рублев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, который ранее обыграл британца Дэниела Эванса (6:3, 3:6, 7:5). Матч состоится завтра 16 сентября и начнется около 12:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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Матч продлился 1 час и 38 минут.
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