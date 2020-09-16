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16 сентября 11:34
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший тренер Тима подал на теннисиста в суд

13 сентября 27-летний австриец впервые в карьере стал победителем турнира «Большого шлема», обыграв Александра Зверева в финале US Open.

Отец Доминика Тима Вольфанг в интервью Der Standard сообщил о том, что бывший тренер его сына Гюнтер Бресник подал на них в суд.

При этом в чем суть претензий Бресника Тим-старший не сообщил:

«Мне очень грустно. Я был хорошим другом Гюнтера Бресника. Дошло до того, что он подал на нас в суд. Это неприятная ситуация, но для меня наши отношения закончены.

Несомненно, он научил Доминика некоторым вещам. Но, на мой взгляд, в последние четыре-пять лет был очень незначительный прогресс, и это нужно четко обозначить.

Я пока не буду комментировать эту ситуацию. Надеюсь на ваше понимание. Ненужная дискуссия была бы неуважением к выдающемуся выступлению Доминика в Нью-Йорке. Сейчас только это должно быть в центре внимания СМИ. Кроме того, у Доминика должна быть возможность спокойно отдохнуть и сосредоточиться на подготовке к «Ролан Гаррос».

Доминик Тим проработал с Бресником 17 лет, а в прошлом году сменил тренера и сейчас сотрудничает с чилийцем Николасом Массу.

источник: Der Standard
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Бывший тренер Тима подал на теннисиста в суд
13 сентября 27-летний австриец впервые в карьере стал победителем турнира «Большого шлема», обыграв Александра Зверева в финале US Open.
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