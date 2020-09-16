Бывший тренер Тима подал на теннисиста в суд

Отец Доминика Тима Вольфанг в интервью Der Standard сообщил о том, что бывший тренер его сына Гюнтер Бресник подал на них в суд.

При этом в чем суть претензий Бресника Тим-старший не сообщил:

«Мне очень грустно. Я был хорошим другом Гюнтера Бресника. Дошло до того, что он подал на нас в суд. Это неприятная ситуация, но для меня наши отношения закончены.

Несомненно, он научил Доминика некоторым вещам. Но, на мой взгляд, в последние четыре-пять лет был очень незначительный прогресс, и это нужно четко обозначить.

Я пока не буду комментировать эту ситуацию. Надеюсь на ваше понимание. Ненужная дискуссия была бы неуважением к выдающемуся выступлению Доминика в Нью-Йорке. Сейчас только это должно быть в центре внимания СМИ. Кроме того, у Доминика должна быть возможность спокойно отдохнуть и сосредоточиться на подготовке к «Ролан Гаррос».