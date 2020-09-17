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17 сентября 20:33

Кубок Кремля отменен из-за коронавируса

ATP и WTA объявили об отмене Кубка Кремля в 2020 году в Москве из-за проблем, связанных с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба ATP, отмена соревнований последовала в связи с увеличением числа случаев заражения коронавирусом в Москве.

«ATP и WTA с нетерпением ждут возвращения Кубка Кремля ВТБ в 2021 году», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ATP.

Добавим, что мужской турнир должен был пройти с 19 по 25 октября, женский - с 26 октября по 1 ноября.

Отмечается, что это решение не повлияет на проведение турнира в Санкт-Петербурге, который запланирован на 12-18 октября.

источник: ATP
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Кубок Кремля отменен из-за коронавируса
ATP и WTA объявили об отмене Кубка Кремля в 2020 году в Москве из-за проблем, связанных с COVID-19.
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