Кубок Кремля отменен из-за коронавируса

Как сообщает пресс-служба ATP, отмена соревнований последовала в связи с увеличением числа случаев заражения коронавирусом в Москве.

«ATP и WTA с нетерпением ждут возвращения Кубка Кремля ВТБ в 2021 году», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ATP.

Добавим, что мужской турнир должен был пройти с 19 по 25 октября, женский - с 26 октября по 1 ноября.

Отмечается, что это решение не повлияет на проведение турнира в Санкт-Петербурге, который запланирован на 12-18 октября.