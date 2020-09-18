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18 сентября 14:13
автор: Виктор Шарафудинов

Блинкова проиграла Плишковой в 1/8 финала турнира WTA в Риме

Матч продлился 1 час и 18 минут.

В третьем круге турнира категории «Мастерс» в Риме россиянка Анна Блинкова уступила чешской теннисистке Каролине Плишковой в двух сетах – 4:6, 3:6.

Статистика эйсов 2-2. Занимающая 65-е место в рейтинге WTA Блинкова допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трех.

Четвертая ракетка мира Плишкова допустила пять двойных ошибок, а также реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале Плишкова 19 сентября сыграет с бельгийкой Элизой Мертенс, которая 1/8 финала обыграл польскую теннисистку Магду Линетт (6:2, 6:4).

источник: «Советский спорт»
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Блинкова проиграла Плишковой в 1/8 финала турнира WTA в Риме
Матч продлился 1 час и 18 минут.
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