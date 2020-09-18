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18 сентября 19:10
автор: Виктор Шарафудинов

Джокович обыграл Краиновича и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Риме

Матч продлился 2 часа и 9 минут.

В третьем круге турнира категории «Мастерс» в Риме первая ракетка мира серб Новак Джокович в двух сетах обыграл своего соотечественника Филипа Краиновича – 7:6 (9:7), 6:3.

Оба соперника сделали по три эйса. Джокович допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 13.

В активе Краиновича, который занимает 29-е место в рейтинге ATP, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В четвертьфинале Джокович сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) и Доминика Кепфера (Германия).

источник: «Советский спорт»
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