Джокович обыграл Краиновича и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Риме

В третьем круге турнира категории «Мастерс» в Риме первая ракетка мира серб Новак Джокович в двух сетах обыграл своего соотечественника Филипа Краиновича – 7:6 (9:7), 6:3.

Оба соперника сделали по три эйса. Джокович допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 13.

В активе Краиновича, который занимает 29-е место в рейтинге ATP, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В четвертьфинале Джокович сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) и Доминика Кепфера (Германия).