Диего Шварцман: Сегодня вдруг показал лучший теннис в жизни. Не думал, что пройду Надаля

Диего Шварцман прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.

«Это просто безумие, – отметил аргентинский теннисист в интервью ATP Tennis TV. – Последние три недели складывались очень плохо. Вчера я думал, что теперь поеду в Гамбург и буду ловить ритм в первом матче. Я играл не очень хорошо, а сегодня вдруг показал лучший теннис в жизни. Я не думал, что пройду Надаля, потому что я плохо играл, но я показал свой максимум. Я очень рад».

