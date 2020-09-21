Пять теннисистов не выступят в квалификации «Ролан Гаррос» из-за коронавируса

«Два теннисиста, участвующие в квалификационном турнире, получили положительный результат теста на Covid 19. Еще три игрока подтвердили тесный контакт с тренером, который сдал положительный тест на коронавирус.

В соответствии с медицинскими протоколами турнира, все пятеро не примут участия в квалификационном раунде, который стартует завтра, и будут проходить самоизоляцию в течение следующих семи дней», - говорится в сообщении пресс-служба «Ролан Гаррос».

Ранее агентство Reuters сообщило, что организаторы «Ролан Гаррос» собираются разрешить болельщикам посещать матчи турнира - трибуны разрешат заполнять на 50-60% от общего количества мест.

Напомним, что Открытый чемпионат Франции изначально должен был пройти с 18 мая по 7 июня, однако турнир был перенесен из-за пандемии и пройдет с 27 сентября по 11 октября.