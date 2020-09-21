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21 сентября 09:01
автор: Виктор Шарафудинов

Новак Джокович: Будет странно играть в финале не с Надалем

Сегодня серб встретится в решающем матче турнира в Риме с аргентинцем Диего Шварцманом.

Новак Джокович дал комментарий по поводу предстоящего финала турнира категории «Мастерс» в Риме.

«Это крупнейшие соревнования в туре, – цитирует Джоковича сайт ATP. – Конечно же, «Мастерсы» очень важны для меня. Именно на этих турнирах мне хочется выступать лучше всего, если не считать мэйджоры и Итоговый чемпионат.

Выход в финал столь крупного турнира очень много значит для меня после 15 лет в туре. Я все еще невероятно мотивирован в борьбе за трофей. Именно поэтому я, как и другие, продолжаю упорно работать. Конечно, со временем мне становится труднее.

В большинстве финалов крупных турниров я играл с Рафой Надалем. Будет странно встретиться в финале не с ним. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы победить.

Конечно, я уже не так свеж и молод, как пять или десять лет назад, но я все еще хорошо себя чувствую и обожаю играть в Риме. Я всегда хочу успешно выступать здесь. Играть в финале с Надалем или с другим соперником – это большая разница. Но я в любом случае не буду недооценивать противника».

Матч Джокович – Шварцман состоится сегодня и начнется около 18:00 по московскому времени. Надаль уступил Шварцману в четвертьфинале (2:6, 5:7).

В женском финале турнира в Риме сыграет румынка Симона Халеп и чешская теннисистка Каролина Плишкова. Их встреча должна начаться в 15:30 мск.

источник: ATP
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Новак Джокович: Будет странно играть в финале не с Надалем
Сегодня серб встретится в решающем матче турнира в Риме с аргентинцем Диего Шварцманом.
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