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21 сентября 14:02
автор: Виктор Шарафудинов

Александрова обыграла Сандерс и вышла в 1/8 финала турнира в Страсбуре

Россиянке понадобилась всего 39 минут, чтобы добиться победы.

В 1/16 финала турнира WTA во французском Страсбуре россиянка Екатерина Александрова обыграла австралийку Сторм Сандерс в двух сетах, уступив лишь в одном гейме – 6:1, 6:0.

Матч продлился всего лишь 39 минут.

Александрова занимает 31-е место в мировом рейтинге, а Сандерс – 62-е.

Статистика эйсов 3-1 в пользу россиянки. Екатерина не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

Сандерс допустила две двойные ошибки, и у нее не было ни одного шанса выиграть гейм на подаче соперницы.

В 1/8 финала Александрова сыграет с победителем сегодняшнего матча Катержины Синяковой (Чехия) и Бернарды Перы (США).

Страсбур (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1-й круг

Екатерина Александрова (Россия, 7) – Сторм Сандерс (Австралия) – 6:1, 6:0

источник: «Советский спорт»
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Александрова обыграла Сандерс и вышла в 1/8 финала турнира в Страсбуре
Россиянке понадобилась всего 39 минут, чтобы добиться победы.
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