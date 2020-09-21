Александрова обыграла Сандерс и вышла в 1/8 финала турнира в Страсбуре

В 1/16 финала турнира WTA во французском Страсбуре россиянка Екатерина Александрова обыграла австралийку Сторм Сандерс в двух сетах, уступив лишь в одном гейме – 6:1, 6:0.

Матч продлился всего лишь 39 минут.

Александрова занимает 31-е место в мировом рейтинге, а Сандерс – 62-е.

Статистика эйсов 3-1 в пользу россиянки. Екатерина не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

Сандерс допустила две двойные ошибки, и у нее не было ни одного шанса выиграть гейм на подаче соперницы.