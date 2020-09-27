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27 сентября 21:55
автор: Виктор Шарафудинов

Калинская проиграла Бушар в первом круге «Ролан Гаррос»

Матч продлился 1 час и 21 минуту.

В первом круге Открытого чемпионата Франции россиянка Анна Калинская в двух сетах уступила канадской теннисистке Эжени Бушар – 4:6, 4:6.

Калинская занимает 108-е место в рейтинге WTA, а Бушар – 168-е.

Анна сделала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

У Эжени один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Во втором круге Бушар завтра 28 сентября сыграет с представляющей Австралию Дарьей Гавриловой, которая обыграла украинку Даяну Ястремскую (6:4, 6:3).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) – Эжени Бушар (Канада) – 4:6, 4:6

источник: «Советский спорт»
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