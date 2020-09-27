Калинская проиграла Бушар в первом круге «Ролан Гаррос»

В первом круге Открытого чемпионата Франции россиянка Анна Калинская в двух сетах уступила канадской теннисистке Эжени Бушар – 4:6, 4:6.

Калинская занимает 108-е место в рейтинге WTA, а Бушар – 168-е.

Анна сделала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

У Эжени один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Во втором круге Бушар завтра 28 сентября сыграет с представляющей Австралию Дарьей Гавриловой, которая обыграла украинку Даяну Ястремскую (6:4, 6:3).