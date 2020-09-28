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28 сентября 14:04
автор: Виктор Шарафудинов

Андрей Рублев: У меня с игрой сейчас все хорошо. Посмотрим, как все сложится в Париже

Победитель турнира в Гамбурге завтра начнет выступление на «Ролан Гаррос».

Российский теннисист Андрей Рублев оценил свою форму накануне старта на Открытом чемпионате Франции, а также поделился впечатлениями от победы над греком Стефаносом Циципасом в финале турнира ATP в Гамбурге.

«Есть уверенность, есть определенный уровень, и я знаю, что с игрой сейчас все хорошо, – заявил Рублев в интервью ТАСС. – Посмотрим, как это все сложится в Париже. Знаю, что у меня есть игра, и дальше постараюсь сделать все от себя возможное.

В финале против Циципаса, кажется, мне чуть больше повезло, потому что мы оба заслужили победу. Старались от начала до конца, выкладывались, и матч получился очень хорошего уровня. В конце немного сложилось в мою сторону, такое бывает. И со мной случится, когда я буду подавать на матч и не выиграю

Я бы не сказал, что он принципиальный соперник. Все оппоненты для меня важны, с каждым стараюсь играть на победу, на всех настраиваюсь одинаково и со всеми, к счастью, отношения хорошие».

Вчера 27 сентября Рублев выиграл пятый турнир ATP в своей карьере, обыграв в Гамбурге Циципаса (6:4, 3:6, 7:5). В данный момент он занимает 12-е место в мировом рейтинге.

Завтра 29 сентября Андрей встретится в первом круге «Ролан Гарроса» с американцем Сэмом Куэрри.

источник: ТАСС
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Андрей Рублев: У меня с игрой сейчас все хорошо. Посмотрим, как все сложится в Париже
Победитель турнира в Гамбурге завтра начнет выступление на «Ролан Гаррос».
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